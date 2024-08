Incidente a Rimini schianto violento fra tre auto | coinvolte sette persone tra cui due bimbi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 – Grande paura nella serata di mercoledì sulla Statale Adriatica, all’altezza di Igea Marina, dove un gravestradale ha coinvolto tre. L', avvenuto nella carreggiata nord, ha vistouna Mercedes Classe B, una Volkswagen Tiguan e una Toyota Yaris. Per cause ancora in corso di accertamento, le tre vetture si sono scontrate violentemente, causando il ribaltamento della Yaris fuori dalla sede stradale. Anche la Mercedes ha subito un'uscita di strada, mentre la Tiguan, seppur danneggiata, è rimasta sulla carreggiata. Nell'sono rimaste, tra cui due bambini piccoli. Miracolosamente, i più piccoli sono usciti illesi dall'impatto grazie ai seggiolini in cui erano ben assicurati. Gli altri occupanti delle vetture, pur riportando ferite, non sembrano essere in pericolo di vita.