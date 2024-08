Il Signore degli Anelli | La Guerra dei Rohirrim nel primo trailer del film anime inizia lo scontro al fosso di Helm

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 22 agosto 2024) Corni tonanti e grandi battaglie. È questo che salta all’occhio neldeldi Il: Ladei, diretto da Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black Lotus, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), nel quale vedremo le origini del famosodie in uscita nei cinema giorno 11 Dicembre 2024. La trama delè focalizzata sulle figure del re di RohanTesta di Martello (Brian Cox), su sua figlia Hera (Gaia Wise) e sul malvagio e intelligente Wulf (Luke Pasqualino). Quando 183 anni primaeventi narrati nella trilogia cinematografica, Wulf metterà insieme un esercito di Dunlandiano e popoli liberi per vendicarsi della morte del padre e rivolgere la lama contro Rohan, il vecchioe la sua casata daranno battaglia.