Il rifiuto di Dybala unisce anche i politici | ecco i complimenti di Conte e Salvini

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 agosto 2024 –la politica italiana interviene sul caso del giorno, ovvero ildi Pauloall’Al Qadsiah. Sono arrivati infatti i primi commenti da parte di alcuni esponenti di spicco, i quali hanno voluto omaggiare la Joya, complimentandosi per la sua scelta di restare a Roma nonostante la tentazione dei dollari sauditi.-Al Qadsiah: i retroscena dietro alIl primo ad aver preso la parola è Giuseppe, che tra l’altro è romanista sfegatato per sua stessa ammissione. E lo ha ribaditonel post social che ha scritto poco fa: “Lo premetto: sono romanista e quindi, da tifoso, mi sento emotivamente coinvolto. Ma che un giocatore professionista ormai trentunenne rifiuti una cifra monstre per rimanere e lottare con la squadra e la città che lo hanno accolto a braccia aperte è una bella pagina di sport. Paulo: chapeau!”.