I gol di Nkunku e Madueke assicurano una vittoria combattuta in Conference League

Grazie ai gol segnati nel secondo tempo da Christophere Noni, il Chelsea ha ottenuto unapoco convincente in casa contro la squadra svizzera del Servette, nella gara di andata dei play-off della UEFA Europa. L'attaccante franceseha inaugurato la sua rete casalinga per il club su rigore dopo essere stato atterrato dal portiere Jeremy Frick al 48° minuto, prima chesegnasse il secondo gol del Chelsea a 14 minuti dalla fine. Il tiro del sostituto del Servette Tiemoko Ouattara si è infranto sulla traversa a causa di una deviazione di Benoît Badiashile nel finale, mentre il Servette andava vicino a rendere la prospettiva del ritorno più insidiosa per il Chelsea.