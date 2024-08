Ho sbagliato anche molto e lo ammetto Quanto guadagno adesso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Successo e disgrazia, biglietto di andata e ritorno dall'inferno. Stiamo parlando della voce soffocata più convincente del telemarketing anni Ottanta, Novanta e Duemila, cioè Roberto Da Crema, il Baffo più famoso delle televendite italiane. Il suo successo ha abbracciato presto il mondo dello spettacolo: si è dato al canto e al cinema ed è comparso in Camera Café, Pomeriggio Cinque e La fattoria. E presto ci sarà una docu-serie su di lui. Arrestato nel 2003 con l'accusa di bancarotta fraudolenta, ora è l'addetto al marketing di un'azienda con 5 magazzini sparsi in tutta la Lombardia e lavora con i figli Valentina e Moris. Hanno 68 dipendenti ed un fatturato da 20 milioni di euro l'anno! Roberto Da Crema si è fatto intervistare dal Corriere di Milano proprio in uno dei suoi magazzini: “A papà un giorno proposero lo stock di detersivo Omino Bianco da piazzare porta a porta.