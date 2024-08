FOTO Parco ex Salid bonificata micro discarica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn quintale di immondizia – tra sacchetti e rifiuti di vario genere lasciati tra le aiuole ed il selciato del parcheggioex– è stato raccolto e portato via questa mattina in un intervento di bonifica sollecitato all'assessore all'Ambiente del Comune di Salerno Massimiliano Natella dal consigliere Rino Avella. Sul posto uomini e mezzi di Salerno Pulita e E una pattuglia anche dei vigili urbani che effettuerà dei controlli sugli versa menti per poter individuare il possibile autore.