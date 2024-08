Due interventi alla retina | Mara Venier fa preoccupare i fan Cos' è successo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Mai tranquilla": due parole e una foto che la ritrae con una benda all'occhio sinistro. Così, il 16 luglio,ha aggiornato i follower su un imprevisto che ha fatto saltare i suoi piani per le vacanze. Subito un fiume di commenti ha travolto il profilo dell'amata conduttrice di Rai 1. Ma cos'èdavvero? Il noto volto televisivo ha raccontato ora a Dagospia perché la sua estate è stata "de ma". "Ho subito dueper una emorragia improvvisa. E ora ne devo fare altri tre sperando di riacquistare un po' la vista. Questa è la verità prima che si dicano cose non vere. È stato un periodo di solitudine perché' non volevo rovinare le vacanze ai miei figli. Ora sono a Viareggio con mio marito Nicola", ha scandito. Qualche fan, affezionatosimpatica e brillante conduttrice, se ne era accorto o, quantomeno, aveva intuito qualcosa di strano.