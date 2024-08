Diga di Genova quando Toti dopo la vittoria di Salini commentò | Dirlo prima sarebbe stato un reato molto grave Ma a Spinelli lo aveva già detto da un anno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il 28 settembre 2021 l’ex governatore della Liguria Giovannitranquillizzava al telefono Aldo, suo presunto corruttore nell’inchiesta della Procura diche porterà entrambi a processo a novembre insieme all’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Signorini. L’imprenditore è preoccupato per i lavori della nuovaforanea di, opera necessaria a valorizzare la sua concessione portuale, malo rassicura: “È già in gara, sappiamo già anche chi la fa vince, secondo me vince(patron del gruppo Webuild, ndr), Fincantieri, Fincosit” (l’audio). E per rafforzare il concetto – come rivelato dal Fatto – spiega adi averne parlato il giornocon l’allora ministro dell’Economia Daniele Franco (non indagato). A quell’epoca, però, la procedura non era cominciata e la cordata non costituita.