David sorpresa ad Inzaghi nel prossimo futuro? Profilo ideale – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024) Jonathanpotrebbe realmente essere ilper l’Inter della prossima stagione. Il giocatore è in scadenza a giugno del 2025 e non pare voler rinnovare, su Tuttosport balena un’ipotesi. OBIETTIVO – L’obiettivo dell’Inter nell’estate del 2025 non sarà solo Jonathan: sarà proprio l’attaccante, precisamente la quarta punta da affiancare al trio Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi nel caso in cui rimanessero. Ladi fine mercato potrebbe arrivare, solo se verrà ceduto Joaquin Correa, il che rimane molto difficile a questo punto.è il nomeper ilanno ed in passato numerosi club lo hanno seguito dall’Italia, dal Milan fino alla Juventus e alla Roma. Il giocatore è ancora del Lille, ancora per poco però.