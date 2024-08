Corte dei Conti | report su gestione finanziaria Svimez Esercizio 2023

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 22 agosto 2024) Di Nino Sangerardi: “ Si osserva, che nonostante il valore finanziario dei contributi ricevuti e la partecipazione, in prevalenza, di enti pubblici, l’Ente mantiene ancora la natura di associazione non riconosciuta. Questa, pur considerando la natura associativa dell’Ente, suggerisce, dato il valore sia economico sia istituzionale delle prestazioni fornite, l’adozione di un regolamento di contabilità” E’ quanto si legge nel documento delladei( Sezione controllo sugli Enti) in merito alla, anno, della: associazione per lo sviluppo dell’industria del Mezzogiorno.