Corridoi Philadelhia e Netzarim | che cosa sono e che ruolo hanno nella striscia di Gaza

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 agosto 2024 – Lo scenario di guerra in Medio Oriente sta diventando sempre più intricato, merito anche dell’entrata in scena di nuovi attori internazionali e dei diversi tentativi di arrivare a un cessate il fuoco. Le trattative di pace, tuttavia,tutt’ora arenate alla questione relativa alo Philadelphia, il cui controllo è tanto desiderato dal leader israeliano Netanyahu e che insieme alconsiste in uno dei luoghi chiave del conflitto. Ma inconsistono esattamente ilo Philadelphia e quello? E chevicenda? Una breve spiegazione può aiutarvi a rendere il tutto molto più chiaro.