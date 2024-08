Cofari lavoratori in trincea | Vogliamo gli arretrati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ravenna, 22 agosto 2024 – Una cinquantina di ex soci-della Co.Fa.Ri si sono riuniti ieri in assemblea e hanno dato mandato al Sindacato Generale di Base di avviare una duplice azione, sindacale e legale, “per il recupero delle quote sociali e delle decurtazioni al salario” subiti nel corso di 13 anni di stato di crisi, crisi che, come è noto, è tuttora in atto e oggetto di un ricorso al giudice per la procedura negoziata finalizzata al ristoro dei creditori (i legali di Co.Fa.Ri stanno ancora definendo il piano di individuazione del percorso per soddisfare i creditori). “risultati concreti e rivendichiamo il diritto anche ad azioni che scatenino il giusto conflitto, per combattere un sistema” funzionale “solo a sottrarre salario e diritti” afferma il Sindacato di Base.