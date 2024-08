Chiuso l’anno di Pio VII | Sarà santo più in fretta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) La notizia più attesa l’ha data il vescovo Douglas Regattieri ormai al limitare delle sue dimissioni per il compimento dei 75 anni di età (il 5 ottobre prossimo): martedì sera in Cattedrale nella celebrazione di chiusura delchiaramontiano dedicato al bicentenario di morte del cesenate Barnaba Chiaramonti papa Pio VII (1823), Regattieri ha informato di essere stato ricevuto in visita privata da papa Francesco da cui ha ricevuto l’assicurazione che la causa di beatificazione di Pio VII riceverà una sollecitazione da parte dello stesso pontefice. L’auspicio e la fiducia dopo le parole del vescovo è che i tempi si sveltiscano. La causa è in capo alla diocesi di Roma.