Cecilia e il gesto d’amore per Ignazio Moser due mesi dopo le nozze FOTO

(Di giovedì 22 agosto 2024)Rodriguez e ilper: scatta la speciale dedica a duedallePraticamente duefaRodriguez esi giuravano amore eterno davanti a centinaia di invitati e milioni di fan testimoni, che in questi anni hanno visto la coppia compiere passi da gigante, fino ad arrivare all’atteso 29 giugno 2024, dove nella villa di Aritminosi sono legati in maniera definitiva. Nelle scorse ore la sorella di Belen si è fatta cogliere da un momento di dolcezza e ha deciso di lasciarsi andare a una dedica per il suo. “29-06-2024, la famiglia, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te” ha scrittoallegando anche alcuni scatti risalenti alle ore immediatamente precedenti al matrimonio.