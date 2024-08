Cani segregati in una casa per oltre un mese Denunciato il proprietario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tapparelle abbassate, finestre chiuse e all’interno dell’abitazione condizioni igieniche decisamente gravi. Quattrosono stati reclusiunin unadi un piccolo centro di campagna del Pavese e costretti a vivere al buio tra le loro deiezioni. Qualche giorno fa, quando le guardie zoofile Oipa sono intervenute insieme al servizio veterinario Ats, i carabinieri e i vigili del fuoco da un’abitazione provenivano dei versi strazianti di animali. "Dal momento in cui l’anziano che viveva in quello stabile è mancato – ha detto Pierangelo Greggio, responsabile delle guardie zoofile Oipa –, il figlio si è trasferito e abitava lontano. Pensava di poter accudire così i suoi, perché sono animali. Noi abbiamo provato a fargli capire che non era il modo corretto per occuparsi dei, non trovando risposte, siamo entrati in azione compiendo un intervento preciso".