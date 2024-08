Benevento cambia la location della ‘Cena in Bianco’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del coordinatore artistico di ‘Città Spettacolo’, Renato Giordano. Il coordinatore artistico degli eventi del Comune di, Renato Giordano, informa che la Cena in Bianco del 25 agosto si terrà all’internosplendida corniceVilla Comunale. Una camera da pranzo a cielo aperto per una cena urbana, all’insegnaconvivialità in un luogo insolitocittà, dove mai avresti pensato di cenare. Musica e spettacolo intratterranno i momenti di convivialità dei partecipanti. Essenziali le 5 regole: Etica, Estetica, Ecologia, Educazione ed Eleganza. Invita i familiari, amici, colleghi e tutte le persone che conosci. Iniziano i preparativi.