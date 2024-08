Belen non ha dimenticato De Martino | il gesto del fidanzato Angelo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 22 agosto 2024) Le voci di una rottura traRodriguez eEdoardo Galvano si sono rivelate infondate. Contrariamente a quanto riportato da alcune testate, la relazione tra la showgirl argentina e l'ingegnere siciliano sembra essere ancora solida. Recentemente, infatti, Galvano ha dimostrato pubblicamente il suo affetto percon unche non lascia spazio a dubbi., sempre molto attiva sui social, ha condiviso un album di cinque fotografie sul suo profilo Instagram, che la ritraggono in tutta la sua bellezza. Ma chi è l'autore di questi scatti? ProprioEdoardo Galvano. L'ingegnere, solitamente riservato e lontano dai riflettori, si è infatti improvvisato fotografo per la sua amata. Ilnon è passato inosservato ai fan, che hanno notato il commento ironico di Galvano sotto il post: "Credits?", accompagnato da un cuoricino rosso e un'emoticon sorridente.