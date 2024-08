Arquata è ancora ferita Case diroccate e cantieri l’emergenza non è finita | | Ma stiamo iniziando a liberare le casette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Pescara del Tronto, Borgo, Camartina, Capodacqua, Colle, Faete, Forca Canapine, Piedilama, Pretare, Spelonga, Trisungo, Tufo, Vezzano,. Luoghi che dalle 3.36 del 24 agosto di 8 anni hanno tremato.distrutte, strade interrotte, 52 vite strappate. Il terremoto non ha risparmiato niente e nessuno. E oggi, praticamente 8 anni dopo, quello strappo èben visibile e sanguinante. La vita riparte, lentamente, e le pochein piedi, puntellate qui e là, intorno non hanno altro che, e qualche anziano seduto ad osservare il via vai. Pescara del Tronto è il luogo più colpito del Piceno, 52 vittime. Completamente rasa al suolo. Ora regna il silenzio, interrotto sporadicamente da qualche cane solitario. Lesquarciate lasciano intravedere, 8 anni dopo, camere da letto, docce, cucine un tempo ricche di vita.