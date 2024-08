Amerzone – The Explorer’s Legacy ecco l’ultimo trailer!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 22 agosto 2024) Microids e Microids Studio Paris sono entusiasti di presentare il nuovodi– The, il remake dell’iconico gioco d’avventura creato da Benoît Sokal, noto per la celebre saga Syberia. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC a partire da novembre 2024. I giocatori potranno nuovamente immergersi nell’affascinante mondo creato da Sokal, ora arricchito da immagini mozzafiato. Interpreteranno un coraggioso giornalista la cui avventura ha inizio in un misterioso faro, con l’obiettivo di ritrovare l’uovo dell’Uccello Bianco e riportarlo adutilizzando un idrovolante straordinario. Le scene di gioco mostrate neloffrono un assaggio di un ritorno alle radici del genere punta e clicca, con un’esperienza narrativa ricca di colpi di scena.