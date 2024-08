America’s Cup Max Sirena | Practice Race soddisfacenti per Luna Rossa Contenti della performance dell’AC75

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Comincia quest’oggi con la prima giornata di round robin la Final Preliminary Regatta di Barcellona, terzo e ultimo evento di avvicinamento verso l’Cup 2024. Grande curiosità per vedere finalmente a confronto i nuovi AC75 che saranno protagonisti di questa 37ma edizionepiù antica manifestazione sportiva al mondo ancora in vigore., dopo aver fatto sognare gli italiani tre anni fa in Nuova Zelanda, ci riprova anche nelle acque catalane con l’obiettivo di aggiudicarsi la Louis Vuitton Cup (il torneo degli sfidanti) per poter fronteggiare nuovamente Emirates Team New Zealand nella finale con in palio la Vecchia Brocca. Ieri, oltre alla conferenza stampavigilia, sono andate in scena anche alcune regate di prova in attesa dei primi matchufficiali in programma oggi.