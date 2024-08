Alle falde di Riccione c’è Gabbani Che serata con Tananai e Paolo Santo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Grande attesa per la semifinale dion stage che questa sera in piazzale Roma, dopo l’esibizione dei giovani talenti in gara, vedrà salire sul palco tre special guest, Francesco, che aha dedicato un verso della sua canzona intitolata Frutta malinconia,. Nomi di spicco che fanno presagire l’ennesimo sold out, registrato anche martedì sera con La Rappresentante di Lista e Alfa, che alla platea ha regalato un’ora dei suoi successi. In questa penultima sfida del contest, come sempre condotto da Rudy Zerbi affiancato da Gianluca Gazzoli, gli esordienti torneranno a contendersi la vittoria che in premio per un mese concede la messa in onda a rotazione del brano vincitore su Radio Deejay. In lizza anche ilse Beart (Riccardo Bartolini) e Pietro Motta dell’entroterrase.