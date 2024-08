Al via la Route nazionale delle comunità 18 mila capi scout in arrivo a Verona

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 22 agosto 2024) AGI - Mancano poche ore all'inizio della2024. Sono più di 18le capo e idell'AGESCI (Associazione Guide es Cattolici Italiani) che si stanno mettendo in viaggio da tutta Italia, con destinazione. Quattro giorni per partecipare a oltre 60 tra incontri, approfondimenti, momenti di formazione e dibattiti, con lo scopo di analizzare la realtà dei giovani di oggi e definire le sfide e il percorso dell'Associazione per i prossimi anni. L'incontro diè un momento importante, non solo per i numeripersone che saranno coinvolte, ma anche per l'eccezionalità dell'evento: lenazionali precedenti si sono tenute nel 1979 a Bedonia (Parma) e nel 1997 ai Piani di Verteglia (Avellino) e hanno rappresentato momenti di snodo dell'Associazione, che oggi conta più di 180iscritti, trae ragazzi.