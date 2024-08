Agosto bollente fino alla fine? Giuliacci spiazza tutti | Sarà insistente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 agosto 2024) L'estate stando? Questo è l'interrogativo che molti italiani, quotidianamente, si pongono. Il crollo termico degli ultimi giorni sembrava suggerire di sì. Le temperature, però, si stanno alzando di nuovo e la sensazione è che il caldo non abbia alcuna intenzione di fare un passo indietro. Lo conferma anche il colonnello Mario, che su meteo.it anticipa la prevalenza di un tempo soleggiato e di una certa stabilità. "Non si tratta di un caldo particolarmente opprimente come quello che abbiamo dovuto sopportare nella prima metà di, ma in ogni caso nei prossimi giorni si farà sentire", scrive l'esperto, che poi entra nel dettaglio e spiega che le massime "saranno in generale comprese fra 30 e 34 gradi, e alcuni picchi di 35-36 gradi".