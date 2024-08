Verona un’altra opera minaccia la giunta Tommasi | un lago artificiale per surfisti dall’impatto enorme

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La crisi delladi centro-sinistra asi è risolta dopo 40 giorni di braccio di ferro tra un assessore (Michele Bertucco) “obbediente” al programma elettorale della coalizione di appartenenza ecologicamente orientato, ma “disobbediente” al sindaco (Damiano) che voleva imporre la volontà della sua maggioranza per la cementificazione di un terreno agricolo di 15mila ettari, l’area Marangona, da destinare di fatto alla logistica. Ma non solo, perché l’intento era addirittura anche quello di censurare ogni forma di dissenso interno con un “codice di comportamento” approvato dalla stessa maggioranza che alla fine è rimasto nascosto nel cassetto, tanto appariva indecente. A risolvere la crisi solo l’intervento congiunto di Schlein e Fratoianni per evitare che il caso assurgesse alla cronaca nazionale compromettendo future alleanze regionali o nazionali.