US Open 2024 | Lucrezia Stefanini incredibilmente sconfitta dalla quindicenne Julieta Pareja nelle qualificazioni

(Di mercoledì 21 agosto 2024)per tanti versi clamorosa dinel secondo turno delledegli US. Sul campo 16, a Flushing Meadows, la toscana perde per 7-6(4) 1-6 6-4 al cospetto dellaamericana, attualmentee con lo status di numero 960 del ranking WTA, nonché numero 106 del ranking junior dell’ITF e, in questo senso, ottava migliore per quanto riguarda la classe 2009., dopo un turno di battuta tenuto a zero, spreca male due palle break, ma riesce a procurarsene altre due nel quarto game. Alla quarta chance complessiva spinge e toglie il servizio a, che però non molla e ha subito la chance per rientrare, subito cancellata perché l’azzurra riesce a giocare convinta. Si entra in lotta, ma la toscana tiene e va sul 4-1.