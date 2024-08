Ultim’ora Napoli mossa decisiva di Manna | si chiude per il nuovo colpo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, svela quella che può essere lada parte del direttore sportivo Giovanni. Sono ore caldissime in casaper quanto riguarda il calciomercato: c’è tutta la volontà per regalare ad Antonio Conte un organico di livello, anche se a campionato già iniziato. Il campanello d’allarme, a Verona, è stato fin troppo evidente, motivo per cui la dirigenza ora è al lavoro per accelerare le operazioni, sia in entrata che in uscita. In giornata, è atteso il consueto tweet ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis per David Neres, pronto a rinforzare l’attacco del club azzurro, che ora attende anche l’arrivo di Romelu Lukaku che, però, potrebbe essere ancora legata alla situazione di Victor Osimhen.