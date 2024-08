Traffico Roma del 21-08-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazionenel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale proseguono i lavori con riduzione di carreggiata su via del Foro Italico tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni lavori di potatura su via Gregorio VII con riduzione di carreggiata in base all’ avanzamento dei lavori termine interventi previsti per fine agosto chiusa lo ricordiamo la tangenziale est tra l’uscita Verano e viale Castrense verso San Giovanni riapertura prevista per il 2 settembre uno sguardo al trasporto pubblico per lavori di potenziamento delle Infrastrutture nella stazione Termini a partire da oggi mercoledì 21 agosto e Fino al prossimo 6 ottobre sarà modificata la circolazione treni sulla linea fl4Albano Laziale e sulla linea fl6Cassino alcuni treni regionali termineranno la corsa o avranno origine dalla stazioneTiburtina ...