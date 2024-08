Soldato scappa dalla Corea del Nord attraversando sentiero pieno di mine

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Unno ha lasciato il proprio Paese e affrontato un campo minato per raggiungere l’altra parte dellaLa guerra diè stato uno dei momenti più caldi durante la Guerra Fredda. Questa si combatté tra il 1950 e il1953 e vide schierarsi contro ladeldel Sud. Al conflitto presero parte dall’esterno anche alcune potenze estere, direttamente interessate all’esito: gli Stati Uniti, la Cina e l’Unione Sovietica, in piena Guerra Fredda. La fine delle ostilità tra le due Nazioni non portarono a nessuna soluzione. Le due parti non raggiunsero un accordo di pace e, ancora oggi, ladele ladel Sud continuano a essere due Stati separati lungo il 38° parallelo. Unno affronta un campo minato (Pixabay) – Notizie.comQuesta loro divisione crea ancora oggi molte tensioni a livello internazionale.