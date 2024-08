Sinner innocente Il Giornale ricorda che ad Errani diedero 10 mesi per un tortellino

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Lungi da noi fare paragoni. Tuttavia agli atti risulta che il doping disia stato del tutto inconsapevole. La pomata galeotta usata dal fisioterapista che ha massaggiatosenza guanti è la responsabile di tutta quanta la vicenda. Per dirla in maniera brutale, dopato sì ma non per sua colpa. Perciò non c’è stata squalifica ai danni di, solo una piccola punizione: 400 punti in meno nel ranking e montepremi di Indian Wells ritirato. La vicenda risale a marzo-aprile, a cavallo tra il fine del torneo californiano e il controllo antidoping, ma è emersa solo ieri. Serpeggia lo scetticismo sull’innocenza diLa cosa ha suscitato parecchi dubbi e una discreta dose di scetticismo tra colleghi e addetti ai lavori. Oggi anche ilcita casi simili, come quello di Sara