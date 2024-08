Siamo poveri ma ci amiamo | il matrimonio speciale al McDonald’s

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSe è vero che ildovrebbe essere uno dei giorni più belli nella vita di ciascuno, è altrettanto vero che ogni persona ha il diritto di festeggiarlo come vuole. Del resto l’unione tra due persone secondo la liturgia ecclesiastica altro non è che: ‘sacramento con cui si attribuisce carattere sacro all’unione di un uomo e di una donna’. Nella società del consumismo poi sono venuti fuori i grandi ricevimenti, pranzi che durano fino alla cena o cene che durano fino all’alba in località in spesso anche molto lontane dal comune di residenza. Ed ancora bomboniere, regali, liste di nozze sino alle ormai consuete “buste” e ai più moderni iban bancari, dove gli invitati versano la loro cifra come regalo di nozze.