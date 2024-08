Sharon Verzeni lettera anonima sul luogo dell’omicidio | Caino chi non parla e non dice la verità Non siate complici

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 agosto 2024) «è chiunque non parli, chiunque non dica la. Nessuno può riportarcela indietro ma qualcuno può dare una spiegazione a tutto ciò. Nondi questa brutalità». È un passo dellatrovata in via Castegnate a Terno d’Isola (Bergamo), ildove è stata accoltellata nella notte tra 29 e 30 luglio. L’estetista 33enne originaria di Bottanuco è poi morta in ospedale. La missiva, scritta a mano su un foglio A4, è però. L’appello alla cittadinanza Lo scritto suona come un appello alla cittadinanza che ha perso una sua componente. Una comunità che è chiamata a collaborare per risolvere il caso e trovare l’assassino: «è figlia di tutti, è una parte della nostra vita. Chi sa non volga le spalle, non si nasconda, ma abbia il coraggio di dare giustizia a una vita».