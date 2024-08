Servono rinforzi alla Polizia municipale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Mi occupo diLocale da oltre trenta anni, di cui dieci come Consigliere comunale. A Bologna l' organico è insufficiente poco più di 500 unità a fronte delle quasi mille unità della Città di Firenze simile a Bologna, età media molto elevata sopra i cinquanta anni, un tourn over elevatissimo con personale giovane neo assunto che dopo poco tempo chiede il trasferimento per le difficilissime condizioni di lavoro in cui si trova ad operare. L'ultimo grande concorso risale al 2001 quando entrarono diversi scaglioni e nel giro di un paio di anni oltre 200 unità, dopo questo negli ultimi 23 anni sono entrate poche unità che non hanno neppure rimpiazzato le uscite per diverse ragioni, pensionamenti, dimissioni, richieste di trasferimento. Oggi con uno sforzo notevole ma indispensabile il Comune di Bologna dovrebbe procedere ad assumere 150/200 unità per evitare il collasso del Corpo.