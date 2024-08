Serie A | Inter sempre in fuga la Juventus si avvicina Napoli e Milan inseguono

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 2024-08-20 18:57:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: La prima giornata diA è andata in archivio e, in ottica scudetto, si sono registrate sia conferme che sorprese. Nonostante il pareggio contro il Genoa, l’rimane la grande favorita per il titolo. I campioni d’Italia, secondo gli esperti Sisal, vedono la conferma del tricolore a 1,80: i nerazzurri centrerebbero un’impresa che, nel nostro campionato, non arriva da ben 5 stagioni. Alle spalle dell’si fa largo la, devastante all’esordio contro il Como. I bianconeri vogliono porre fine a un digiuno che dura dal 2020 e Thiago Motta vuol dimostrare di valere i suoi predecessori. Vlahovic e compagni hanno accorciato leggermente il gap dagli eterni rivali e oggi il loro trionfo si gioca a 4,50.