Santi Francesi a Marina di Pisa concerto sul palco di ‘Marenia’

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 21 agosto 2024)DIdisuldi. Idi, Mario Francese e Alessandro Des suldi ‘Marenia – Non solo mare’ in piazza delle Baleari mercoledì 21 agosto alle 21.30.con ingresso gratuito. I, vincitori di X Factor 2022, sono reduci dal successo dell’ultimo Festival di Sanremo con ‘L’amore in bocca’. Sotto i riflettori adiportano il loro inconfondibile sound hard-pop suldella rassegna, anticipando il tour nei club del prossimo autunno. Il tour estivo deifa seguito alla partecipazione all’ edizione 2024 del Festival di Sanremo, dove hanno ottenuto ottimi riscontri grazie al brano in gara, ‘L’amore in bocca’.