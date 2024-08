Sanchez inizia male la sua avventura all’Udinese | infortunio per l’ex Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Alexisvede la suacon l’Udinesere in modo non ideale., infatti, ha subito una lesione al gemello della gamba sinistra: a rischio la gara contro la Lazio. LA NOTIZIA – Alexisha riportato unnel corso dell’ultimo allenamento cui ha preso parte con l’Udinese. Il calciatore cileno, liberatosi dall’a parametro zero da luglio, ha infatti subito una lesione al gemello della gamba sinistra, come riportato din un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: «Udinese Calcio comunica che Alexisha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l’entità della lesione e i tempi di recupero».