Promozione Biagio Nazzaro Chiaravalle il ritorno di Rossini | L’ambizione e l’esigenza della piazza sono gli stimoli perfetti per me

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’esterno classe ’91, ex Barbara, Jesina e Marina, torna in rossoblù dopo la fantastica stagione 2015-2016vittoria dei play-off di Eccellenza: “Le tre amichevoli ci hanno fatto capire che dobbiamo sudare, lottare e non mollare mai. Mister Bedetti è umile e competente, sa il fatto suo”, 21 agosto 2024 – Il secondo tempo di Diegoallaè appena cominciato. L’esterno classe 1991 torna in rossoblù 9 stagioni dopo lo storico campionato di Eccellenza culminato con la vittoria dei play-off regionali contro il Fabriano Cerreto. “Cercherò di trasmettere – spiega l’ex Jesina, Barbara e Marina – la mia voglia di vincere all’interno dello spogliatoio,cercando di coinvolgere tutta la rosa. Laè ambiziosa ed esigente: è lo stimolo perfetto per me. Mister Bedetti è umile e competente, sa il fatto suo.