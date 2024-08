Pardini per il centrodestra rebus nel Pd

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Le candidature a presidente e le liste dei consiglieri dovranno essere presentate presso l’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Lucca nei giorni di domenica 8 settembre (dalle 8 alle 20) e di lunedì 9 settembre (dalle 8 alle 12): meno di venti giorni e sapremo chi si affronterà. In casa del, salvo clamorosi colpi di scena, sarà il sindaco di Lucca Marioa candidarsi alla presidenza, mentre nel centrosinistra la lotta è ancora aperta e sono in tre a contendersi l’investitura: Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano, Andrea Bonfanti di Pescaglia e Marcello Pierucci di Camaiore. Trovare la quadra non sarà semplice, ma il Pd è al lavoro proprio in questi giorni per arrivare a una candidatura unanime, dopo che dal lato versiliese hanno indicato Pierucci e da quello lucchese Andreuccetti e Bonfanti.