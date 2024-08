Omicidio Sharon un testimone cambia versione Non dormivo quella notte ero sul balcone e

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dopo quasi un mese dall'diVerzeni, avvenuto ladel 30 luglio a Terno d'Isola nella Bergamasca, non c'è ancora nessuna svolta significativa nelle indagini. Il fidanzato della 33enne barista uccisa a coltellate è stato interrogato per due volte per ore e i pm escludono un suo coinvolgimento. Anche dalle dichiarazioni fatte dagli altri familiari non è emerso nulla di particolare. La novità riguarda la testimonianza di un uomo che vive a pochi metri dal luogo del delitto e che avrebbeto, si tratta di un 76enne pregiudicato. In un primo momento - in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera - aveva dichiarato che stava dormendo. Segui su affaritaliani.it