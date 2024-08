Naufragio Palermo il mistero del Bayesian | Come ha potuto affondare in un minuto?

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’albero maestro dello yachtnaufragato al largo di Porticello aè intatto. La ricostruzione che indicavacausa dell’affondamento la rottura quindi è scartata. Anche lo scafo non ha falle, secondo i video deldel 19 agosto alle 4 del mattino. Intanto dal Regno Unito parlano dei legami tra Mike Lynch, tycoon del tech, e i servizi segreti di mezzo mondo. In particolare quelli israeliani. E della morte del suo amico e uomo di fiducia Stephen Chamberlain 48 ore prima di lui in un incidente stradale. Era finito alla sbarra per frode assieme a Lynch, negli Usa, elui era stato assolto, due mesi fa. Intanto la procura indaga su un possibile guasto tecnico o un errore umano per spiegare la strage. I reati ipotizzati sono, disastro, lesioni e omicidio colposi.