Loro su Silvio Berlusconi è stato acquistato da chi non ha interesse a trasmetterlo Non va in onda su Rai e Mediaset | la denuncia dell’attore Toni Servillo

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il mistero “”. La pellicola del 2018 diretta da Paolo Sorrentino, divisa in due parti, non è disponibile su nessuna piattaforma e non viene trasmessa in televisione in chiaro o a pagamento. Un racconto delle vicende professionali, politiche e private diinterpretato da: “È un bene che ci sia almeno su TikTok perché il film non c’è in Italia”, il commentonapoletano nel podcast di Dario Moccia. Sui social le clip macinano moltissime visualizzazioni, su tutte quelle tra il Cavaliere e Santino Recchia (interpretato da Fabrizio Bentivoglio), ex ministro che sembra ricordare Sandro Bondi per la sua passione per le poesie, e quella sulla vendita telefonica. “Il film si trova sul mercato tedesco, francese, inglese”, ha aggiunto