La piazza marchigiana vive una fase delicata con molte analogie con quanto accaduto a Ferrara Per entrambi la C è vista come un castigo Ascoli retrocesso e contestato come la Spal

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Negli ultimi otto annisi sono incrociate otto volte, sempre in serie B. Sono state sempre gare all’insegna dell’equilibrio, coi biancazzurri che l’hanno spuntata in una sola circostanza. A fine ottobre 2021 con una prodezza di Colombo, che regalò tre punti difficilmente pronosticabili alla squadra di Clotet allo stadio Del Duca. Curiosamente invece l’ultima vittoria conquistata acontro il Picchio risale al campionato di Lega Pro 2014-15. Praticamente 10 anni fa allo stadio Mazza, quando un colpo di testa di Finotto mise ko l’in una delle rare giornate di gloria delladi mister Brevi. Di sicuro si tratta di due club con storia e tifoserie che poco hanno a che fare con la serie C, una categoria che non ha caso ha scelto questa sfida per inaugurare la stagione.