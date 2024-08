Klarna-Dazn | avviata la prima fase della partnership

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024), provider globale di pagamenti e servizi per lo shopping assistiti da intelligenza artificiale e, piattaforma leader nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo, hanno annunciato l’avviodi sviluppo. La collaborazione ha come obiettivo quello di rendere più accessibile ai tifosi l’intrattenimento, dando la possibilità di rateizzare e offrendo diverse opzioni di pagamento. In questainiziale, latra la piattaforma Buy Now Pay Later e il broadcaster OTT di riferimento per l’intrattenimento sportivo permetterà a tutti i nuovi clienti o a color che riattiveranno un account già esistente senza abbonamento attivo di non dover pensare nell’immediato al costo del pagamento, con la possibilità di dividere la spesa in tre rate senza interessi.