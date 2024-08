Jannik Sinner positivo a metabolita del clostebol ma già scagionato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024)è risultatoa tracce di undella sostanza(meno di un miliardesimo di grammo), uno steroide anabolizzante, ma è stato giàdall'Agenzia internazionale per l'integrità del tennis. Perderà solo i punti e il montepremi conquistati a Indian Wells, torneo in cui è stato effettuato il test, per la responsabilità oggettiva. L'indagine dell'Itia ha mostrato che la contaminazione è stata involontaria ed è stata causata da un prodotto usato dal fisioterapista dell'azzurro per curarsi un taglio prima di manipolaresenza guanti. Nella nota della agenzia internazionale per l'integrità del tennis si sottolinea comeabbia collaborato pienamente con l'indagine dell'Itia fin dall'inizio. "Ora mi lascerò alle spalle un periodo difficile e sfortunato", ha commentato il campione altoatesino.