Ius scholae Tajani insiste e provoca gli alleati | Il mondo cambia svegliamoci I sondaggi dicono che gli italiani sono a favore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “Un buon italiano è chi crede nell’Italia, la conosce, la difende. Quanti militari figli di stranieri cinel nostro esercito? E poi gli atleti, le scuole in cui vanno i nostri figli. Ile continua are,“. In un’intervista a Repubblica, il leader di Forza Italia Antoniocontinua are glidi governo sul tema politico principe di questo agosto: la riforma della cittadinanza, tornata al centro del dibattito grazie ai successi azzurri alle Olimpiadi di Parigi, conquistati in molti casi da atletidi seconda generazione.