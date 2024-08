Investì una donna ad Ardea che morì sul colpo poi scappò | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 agosto 2024) I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anzio, congiuntamente ai Carabinieri della Tenenza di, hanno eseguito un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 30enne egiziano, gravemente indiziato del reato di omicidio stradale e omissione di soccorso. L’episodio è accaduto il 10 giugno 2024, alle prime ore dell’alba, in lungomare deglitini, quando il conducente di un’autouna84enne, deceduta sul(leggi qui), senza fermarsi a prestare soccorsi. L’attività d’indagine dei Carabinieri ha permesso di ricostruire l’intera dinamica del sinistro stradale., scaraventata in aria per 15 metri da un pirata della strada, vittima un’anziana Nell’immediatezza, infatti, i militari trovarono sul posto lo specchietto retrovisore e altri pezzi di scocca, riconducibili a una Peugeot.