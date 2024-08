Indiana Jones e l’Antico Cerchio | data di uscita anche su PS5 c’è anche la collector’s edition

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Durante l’Opening Night Live della Gamescom di Colonia 2024, la fiera videoludica più importante d’Europa, sono stati tanti gli annunci, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione degli appassionati. Con un trailer è stata annunciata, finalmente, ladidi, ma le sorprese non finiscono qui. Oltre ad aver mostrato i dettagli dellae delle altre edizioni disponibili, è stato confermato che il gioco sull’archeologo più famoso nella storia del cinema arriveràsu PlayStation 5, sebbene dopo una breve esclusiva temporale su Xbox e PC. Il trailer spiega, con la voce narrante di Troy Baker, conosciuto per aver interpretato i più grandi protagonisti dei videogiochi moderni e che interpreterà Indy in questo capitolo, che esiste un legame tra ogni cultura del mondo definito