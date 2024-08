Il portiere d’albergo deve scontare una condanna | scoperto dalla polizia a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 21 agosto 2024 - Lavorava comein un hotel del centro di, ma dovevaunaa 4 mesi di carcere. Lo hala, che ieri si è presentata in una struttura ricettiva in via San Vitale dove l'uomo - un 49enne di origine siciliana - era impegnato alla reception. Secondo quanto ricostruitoQuestura, il lavoro lo aveva trovato mentre era in regime di affidamento in prova ai servizi sociali. Qualche giorno fa quel provvedimento è scaduto ed è così tornato esecutivo un ordine di carcerazione emesso a suo carico in precedenza: 4 mesi e 5 giorni, per una serie di furti, anche in appartamento. Il 49enne è stato così portato in carcere.