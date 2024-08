Fortitudo Sabatini suona la carica | Qui c’è un’atmosfera speciale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Intenso lavoro, spesso doppiando mattina e pomeriggio. Laè partita di gran carriera in vista della prossima stagione di serie A2 che l’attende. Al PalaZola Matteo Fantinelli e compagni lavorano sodo per farsi trovare pronti per la stagione alternando sedute atletiche, con il preparatore Salvatore Poma, con altre prettamente più tecniche agli ordini di coach Devis Cagnardi e del suo staff composto dal confermato Emanuele Mazzalupi e dal bolognese doc Marco Carretto. Con Pietro Aradori in piena fase di riabilitazione e Alessandro Panni che invece svolge lavoro differenziato, la società ha deciso di aggregare alla prima squadra un gruppo di giovani dall’Academy. Sono sei i ragazzi che si stanno allenando con la prima squadra: Niccolò Braccio, Federico Ferrucci Morandi, Alessandro Polombito, Lorenzo Bonfiglioli, Niccolò Bommarito, Alex Yermolaiev.