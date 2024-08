Fondazione Angelo Vassallo | Denunce di Angelo confermate da sentenza Strade Fantasma

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024)su”: Questadimostra anche quanto la corruzione e l’inefficienza abbiano avvelenato le istituzioni locali. “Esprimo il mio profondo sdegno per i fatti emersi nella vicenda ‘’, che ha visto la condanna di tre funzionari della Provincia di Salerno e dell’ex tesoreria Bper per un danno erariale di oltre 6 milioni di euro”. Così in una nota DarioPresidente dellaSindaco Pescatore, commentando la. “Questadella Corte dei Conti non solo conferma le gravi irregolarità che mio fratello,, aveva già coraggiosamente denunciato nel 2010, ma dimostra anche quanto la corruzione e l’inefficienza abbiano avvelenato le istituzioni locali.