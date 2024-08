Droni ucraini a Mosca carri russi a New York Ultime dal conflitto

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’offensiva ucraina va avanti nell’oblast di Kursk, ma non si ferma lì. Mentre le unità meccanizzate di Kyiv proseguono la loro azione offensiva per terra, per cielo sono ia mettere pressione all’avversario. Nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 agosto, secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa russo,è stata bersagliata dal più grande attacco disin dal febbraio 2022, con quarantacinquecoinvolti nell’operazione che sono però tutti stati abbattuti dalle difese russe (undici sono stati distrutti sopra la regione di, ventitrè sopra la regione di Bryansk, sei sopra Belgorod, tre sopra Kaluga e due sopra Kursk).